القطاع الخاص الأمريكي يضيف 107آلاف وظيفة في يناير مقابل توقعات 150ألفا

أضاف القطاع الخاص الأميركي 107 آلاف وظيفة خلال يناير وفقًا لتقارير ADP، الرقم الذي جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 150 ألف وظيفة. هذا وتم تعديل مستويات ديسمبر بالخفض إلى 158 ألف وظيفة.

وسجل قطاع واحد فقط تراجعاً، وهو قطاع خدمات المعلومات الذي تراجع بـ 9000 وظيفة، ولكن التوظيف كان بطيئًا في جميع القطاعات تقريبًا.

وسجل قطاع الترفيه والضيافة أكبر زيادة في الوظائف، مع إضافة 28 ألف عامل، في حين أضاف قطاع التجارة والنقل والمرافق 23 ألفًا، وارتفع البناء بمقدار 22 ألفًا، وكانت الشركات التي تقدم الخدمات مسؤولة عن إضافة 77 ألف وظيفة، وأضاف منتجو السلع الباقي.

تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر عن وزارة العمل

وتأتي هذه البيانات قبل يومين من تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر عن وزارة العمل، والذي من المتوقع أن يظهر نموًا قدره 185 ألف وظيفة، مقابل زيادة قدرها 216 ألف وظيفة في ديسمبر.

وفي حين أن تقرير ADP يمكن أن يوفر مقياساً للتوظيف في القطاع الخاص، فإن التقريرين يختلفان عن بعضهما، حيث غالباً ما تكون أرقام ADP أقل من أرقام وزارة العمل.

وفيما يتعلق بالأجور، فقد سجلت ADP زيادة سنوية بنسبة 5.2%، وهو رقم تجاوز المقياس الحكومي لمتوسط الأجور في الساعة.