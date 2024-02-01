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فيديو جراف

أساءت لوالدها أمام الجميع.. من هي صاحبة تريند الشارع اللي وراه

صدى البلد

اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك واكس تريند غريب تحت عنوان “الشارع اللي وراه” حيث تداول رواد التواصل الاجتماعي هذه الجملة والتي قالتها تيك توكر شهيرة تدعي سوزي أيمن أو سوزي الأردنية. 

تريند الشارع اللي وراه 

تصدرت التيك توكر سوزي أيمن الشهيرة بـ "سوزي الاردنية" تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعد نشرها بثا مباشرا "لايف" خلال مشادة كلامية بينها وبين والدها تلفظت خلالها بألفاظ بذيئة. 

ردت خبيرة قانونية على تريند الشارع اللي وراه، قائلة إن ما نشرته التيك توكر سوزي الأردنية يعد انتهاكا وتعدي على قيم الأسرة والمجتمع المصري، ولا تعلم سبب إشادة البعض بفتاة تسب والدها على مرأى ومسمع من آلاف المتابعين. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

أردنية التيك توكر سوزي الاردنية تريند الشارع اللي وراه

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