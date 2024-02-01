عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مؤسسة فاروق حسني تعلن موعد حفل إعلان جوائز الفنون والمعرض الجماعي للشباب

فاروق حسني
فاروق حسني

تعلن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن إقامة حفل إعلان جوائز الفنون الدورة الخامسة لعام 2024 في أفرع ( التصوير “الرسم" - النحت - العمارة -النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي ) وافتتاح المعرض الجماعي للشباب تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون ،وذلك يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 في تمام الساعة السادسة والنصف 6:30 مساءاً.


وتقدم لهذه الدورة 1959 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً من ألف فنان ومعماري وباحث من جميع محافظات مصر وتصل قيمة الجوائز إلى نصف مليون جنيه مصري بالإضافة إلى جائزة الاستحقاق الكبرى والتي تبلغ قيمتها مائتان الف جنية .


حيث أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون يوم الأحد الماضي عن القوائم النهائية للأسماء المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة الخامسة 2024 .

مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون جوائز الفنون النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي الجماعي للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

عقار رقم 8 .. لحظات الرعب في انفجار الفجر بالطالبية

ترشيحاتنا

رئيس كولومبيا يدعو لتشكيل لجنة سلام لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

مفاجأة بشأن مصير فيتوريا مع منتخب مصر وجلسة خاصة مع حازم إمام

لم يتغير شيء.. الخارجية الصينية تكشف موقفها بشأن حرب روسيا وأوكرانيا

قبل رمضان.. تحركات عاجلة من الدولة لضبط أسعار الدواجن واستيراد 150 ألف طن

عيد الشرطة 72.. الداخلية تنظم إحتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 15 مايو وأسرهم

كواليس جديدة في حادث عقار الطالبية.. قرار عاجل بشأن المسئولين عن المصنع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

كيف تحافظين على اللياقة البدنية أثناء الرقص؟

فيديو

فنيًا وجماهيريًا.. عوامل جعلت الأهلي يتراجع عن صفقة أبوجبل والتعاقد مع علي لطفي|فيديوجراف

العروس ظهرت بإطلالة ملكية.. كواليس حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

الأطفال ليسوا أبرياء وسندمر المزيد.. عضو بالكونجرس الأمريكي يدعم الإبادة بغزة| فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ