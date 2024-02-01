المفوضية الأوروبية تبدأ محادثات بشأن حزمة العقوبات الـ 13 على روسيا

تعتزم المفوضية الأوروبية البدء في محادثات فرض حزمة العقوبات الـ13 ضد روسيا.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم، بأن المفوضية الأوروبية تهدف إلى تطبيق حزمة العقوبات الثالثة عشرة بمناسبة الذكرى الثانية للحرب الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير 2022.

وتبنت الكتلة الأوروبية حزمة العقوبات الثانية عشرة الأخيرة في ديسمبر 2023، والتي تضمنت فرض حظر على الماس الروسي، وقمع وسائل روسيا للحصول على السلع ذات الاستخدام العسكري، وتشديد الضوابط على الحد الأقصى لسعر النفط البالغ 60 دولارًا للبرميل، واتخاذ المزيد من الخطوات التي تستهدف الاستهداف. تدفق إيرادات موسكو وسط الحرب الشاملة.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في 3 فبراير وستكون الخطوة المتبقية قبل تقديم الحزمة رسميًا والتصويت عليها من قبل اللجنة.

ومن المرجح أن تركز الجولة الأحدث من العقوبات على تضييق الخناق على الثغرات الموجودة المستخدمة للتحايل على حزم العقوبات المطبقة سابقاً.

وقال مصدر لرويترز إن القرار قد يشمل أيضا حظرا جديدا على الواردات.

وذكرت بلومبرج في يناير نقلا عن مصادر أن الحزمة الجديدة يمكن أن تضيف أيضا أفرادا جدد إلى قوائم العقوبات.

ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضًا فرض حظر على تجارة الألومنيوم الروسي، حسبما صرحت مصادر لصحيفة بوليتيكو في يناير.