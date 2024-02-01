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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مؤسسة فاروق حسني تعلن عن موعد حفل إعلان جوائز الفنون الدورة الخامسة وإقامة المعرض الجماعي للشباب

معرض جوائز الفنون
معرض جوائز الفنون للشباب

تعلن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن إقامة حفل إعلان جوائز الفنون الدورة الخامسة لعام 2024 في أفرع ( التصوير “الرسم" - النحت - العمارة -النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي ) وافتتاح المعرض الجماعي للشباب تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون ، وذلك يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 في تمام الساعة السادسة والنصف 6:30 مساءاً.

وتقدم لهذه الدورة 1959 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً من ألف فنان ومعماري وباحث من جميع محافظات مصر وتصل قيمة الجوائز إلى نصف مليون جنيه مصري بالإضافة إلى جائزة الاستحقاق الكبرى والتي تبلغ قيمتها مائتان الف جنية .

حيث أعلنت المؤسسة يوم الأحد الماضي عن القوائم النهائية للأسماء المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة الخامسة 2024

فاروق حسني مؤسسة فاروق حسني مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون جوائز الفنون وزارة الثقافة

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