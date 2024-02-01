مى سلم: لا أمانع دخول ابنتى مجال التمثيل وأتمنى يجمعنا عمل فنى

قالت الفنانة مى سليم فى تصريح خاص لعدسة صدى البلد: لا أمانع دخول ابنتى مجال التمثيل ولها حرية الاختيار وأتمنى يجمعنى عمل فنى بـ ابنتى ليلى قريبًا .

كشفت الفنانة مى سليم تفاصيل أعمالها المقبلة ،المقرر عرضها ضمن المارثون الرمضانى 2024.

قالت الفنانة مى سليم :" متحمسة للثلاث أعمال اللى بشارك بيهم فى دراما رمضان 2024 ،وسعيدة بمشاركتى فى مسلسل "سر إلهى" مع روجينا ،لاني أحبها على المستوى الشخصى وكان نفسى أشتغل معاها من زمان".

وتصدَّرت الفنانة مى سليم التريند بعد شائعة زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك بعد ما نشر الثنائي صورة تجمعهما من تصوير مشهد حفل زفاف، ضمن فيلمهما الجديد “بنقدر ظروفك” والمقرّر عرضه الفترة المقبلة.

وقالت مي سليم : "الناس كلها باركتلي وفرحتلي وتحمست للجواز بسببهم، وأحمد الفيشاوي أخويا".

وعن مواصفات فتى أحلامها أوضحت مى سليم: "معنديش مواصفات بس أهم حاجة يكون شخص رياضي".

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا من فيلمه الجديد "بنقدر ظروفك"، والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

وظهر أحمد الفيشاوي فى الصور بمشهد زواجه من الفنانة مى سليم من كواليس العمل، وظهر وهو ممسكاً كلباً فى يده ويقبله.

أحدث ظهور لـ «مي سليم»

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت مي سليم، مرتدية فستانًا أنيقًا باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف جمال ملامحها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي سليم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها