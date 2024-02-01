عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مى سلم: لا أمانع دخول ابنتى مجال التمثيل وأتمنى يجمعنا عمل فنى

صدى البلد

قالت الفنانة مى سليم فى تصريح خاص لعدسة صدى البلد:  لا أمانع دخول ابنتى مجال التمثيل ولها حرية الاختيار وأتمنى يجمعنى عمل فنى بـ ابنتى ليلى قريبًا .

كشفت الفنانة مى سليم تفاصيل أعمالها المقبلة ،المقرر عرضها ضمن المارثون الرمضانى 2024.

قالت الفنانة مى سليم :" متحمسة للثلاث أعمال اللى بشارك بيهم فى دراما رمضان 2024 ،وسعيدة بمشاركتى فى مسلسل "سر إلهى" مع روجينا ،لاني أحبها على المستوى الشخصى وكان نفسى أشتغل معاها من زمان".

وتصدَّرت الفنانة مى سليم التريند بعد شائعة زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك بعد ما نشر الثنائي صورة تجمعهما من تصوير مشهد حفل زفاف، ضمن فيلمهما الجديد “بنقدر ظروفك” والمقرّر عرضه الفترة المقبلة.

وقالت مي سليم : "الناس كلها باركتلي وفرحتلي وتحمست للجواز بسببهم، وأحمد الفيشاوي أخويا".

وعن مواصفات فتى أحلامها أوضحت مى سليم: "معنديش مواصفات بس أهم حاجة يكون شخص رياضي".

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا من فيلمه الجديد "بنقدر ظروفك"، والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

وظهر أحمد الفيشاوي فى الصور بمشهد زواجه من الفنانة مى سليم من كواليس العمل، وظهر وهو ممسكاً كلباً فى يده ويقبله.

أحدث ظهور لـ «مي سليم»

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

وتألقت مي سليم، مرتدية فستانًا أنيقًا باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف جمال ملامحها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي سليم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها

احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى الفنانة مي سليم النجمة مي سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

ورطة قضائية فى الزمالك.. جريمة جنائية سببها المندوه الحسيني

ترشيحاتنا

أول تعليق من زيلينسكي بشأن منح الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية لأوكرانيا

الدفاع الروسية: إسقاط 68 طائرة مسيرة تابعة للجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

إصابة 12 شخصاً بينهم سودانيين في حادث بمصر الجديدة.. تفاصيل وصور|خاص

الجيش الأوكراني يعلن تدمير زورق روسي قيمته 70 مليون دولار

سوق رونجي.. القبض على فلاحي فرنسا لهذا السبب

لو شاري عربية لأول مرة .. نصائح مهمة للتعامل معها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

فيديو

عاجل| وقف تسعير الذهب.. ماذا يحدث؟! فيديو

فنيًا وجماهيريًا.. عوامل جعلت الأهلي يتراجع عن صفقة أبوجبل والتعاقد مع علي لطفي|فيديوجراف

العروس ظهرت بإطلالة ملكية.. كواليس حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

الأطفال ليسوا أبرياء وسندمر المزيد.. عضو بالكونجرس الأمريكي يدعم الإبادة بغزة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ