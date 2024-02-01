عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من زيلينسكي بشأن منح الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية لأوكرانيا

صدى البلد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن المساعدات الأوروبية ستعزز الاقتصاد الأوكراني على المدى الطويل.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف تشولز اليوم، إنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي الاستعداد لمنح أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

جاء ذلك خلال قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة اليوم في بروكسل.

وأكد المستشار الألماني، أنه سيتم  العمل كل ما يلزم من أجل إقرار قادة الاتحاد الأوروبي حزمة المساعدات لأوكرانيا.

ومن جانبه، أكد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، أهمية التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم أوكرانيا.

وقال رئيس وزراء بلجيكا، إن الخيار الوحيد أمام قادة الاتحاد الأوروبي هو الاستمرار في دعم أوكرانيا.

ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس، بهدف إعطاء الضوء الأخضر لإنشاء صندوق كبير بمليارات اليورو لأوكرانيا لضمان استقرار البلاد على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ووفقا لتحليل لنيويورك تايمز، تواجه هذه المبادرة الحاسمة عقبة رئيسية تتمثل في رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الذي يطالب باستخدام حق النقض سنويا على الإنفاق.

استقرار البلاد اتحاد الأوروبى الاقتصاد الاوكراني الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاوكراني الاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني المجلس الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

ورطة قضائية فى الزمالك.. جريمة جنائية سببها المندوه الحسيني

موضوعات متعلقة

الهيئة البحرية البريطانية تتلقى تقريرا بشأن هجوم جديد باليمن| تفاصيل

الاتحاد الأوروبي يوافق على منح أوكرانيا 50 مليار يورو

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 44 فلسطينياً من الضفة الغربية

صحف السعودية| قانون سلاسل التوريد الأوروبي مهدد بالفشل بسبب ألمانيا.. وانخفاض مؤشرات الأسهم اليابانية

بولندا: يجب على رئيس وزراء المجر العودة لدعم أوكرانيا

ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بمنح أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

بلجيكا: يجب التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم أوكرانيا

بـ1000 جرار.. مزارعون في بروكسل يغلقون الطرق المؤدية لقمة الاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

طارق الشناوي يرشح عددا من نجمات السينما المصرية لتصدر أفيشات الأفلام

مصر للطيران تتعاقد مع Hainan الصينية لخدمة رحلاتها بمطار القاهرة

لهذ السبب.. مفوض الأونروا يعلن وقف عمليات المنظمة نهاية فبراير في غزة

أول تعليق من زيلينسكي بشأن منح الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية لأوكرانيا

الدفاع الروسية: إسقاط 68 طائرة مسيرة تابعة للجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

إصابة 12 شخصاً بينهم سودانيين في حادث بمصر الجديدة.. تفاصيل وصور|خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

فيديو

عاجل| وقف تسعير الذهب.. ماذا يحدث؟! فيديو

فنيًا وجماهيريًا.. عوامل جعلت الأهلي يتراجع عن صفقة أبوجبل والتعاقد مع علي لطفي|فيديوجراف

العروس ظهرت بإطلالة ملكية.. كواليس حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

الأطفال ليسوا أبرياء وسندمر المزيد.. عضو بالكونجرس الأمريكي يدعم الإبادة بغزة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ