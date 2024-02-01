صحف السعودية| قانون سلاسل التوريد الأوروبي مهدد بالفشل بسبب ألمانيا.. وانخفاض مؤشرات الأسهم اليابانية

قانون سلاسل التوريد الأوروبي مهدد بالفشل بسبب ألمانيا

وقف العمل في مطارات ألمانيا وشلل في حركة الطيران

رئيس هيئة الأركان الباكستانية: لن يتم السماح بأعمال عنف قبل إجراء الانتخابات

انخفاض مؤشرات الأسهم اليابانية في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية



نشرت صحف السعودية، اليوم الخميس، عدة موضوعات محلية ودولية تهم المواطن العربي.

صحيفة “المدينة”

نشرت صحيفة “المدينة” عن وقف العمل في مطارات ألمانيا وشلل في حركة الطيران.

وبدأ موظفو الأمن في كبرى المطارات الألمانية (فرانكفورت وهامبورج وبريمن وبرلين ولايبزيج ودوسلدروف وكولونيا وهانوفر وشتوتجارت وإرفورت ودريسدن) إضرابا لمدة يوم واحد.

وسيتعين على المسافرين الذين يخططون للسفر من وإلى 11 مطارا ألمانيا رئيسيا اليوم اتخاذ ترتيبات بديلة.

وبدأت نقابة فيردي إضرابها في وقت متأخر من ليلة أمس، الأربعاء، في مطار “كولونيا/بون”، حيث لم يتم تشغيل المناوبة الليلية لمراقبة الركاب، وفقا لفيردي.

وتم إلغاء حوالي 80 بالمائة من حركة الرحلات الجوية المقررة في كولونيا/بون، وفقا لموقع المطار في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وفي مطارات برلين وهامبورج وشتوتجارت، ألغيت جميع عمليات الإقلاع.

وفي دوسلدورف، تم إلغاء ثلث الرحلات الجوية فقط، ولا يزال من المقرر إجراء الثلثين.

وكانت رابطة المطارات الألمانية، التي تمثل صناعة المطارات في ألمانيا، قد قالت في وقت سابق إنه سيتم إلغاء أو تأجيل ما يزيد على 1100 رحلة جوية في 11 مطارا في ألمانيا، اليوم، بسبب إضراب موظفي أمن المطارات.

وقالت الرابطة إن ما يقدر بنحو 200 ألف مسافر سيتأثرون بسبب تأجيل أو إلغاء الرحلات خلال الإضراب الذي يستمر يوما واحدا.

وكانت نقابة فيردي دعت عمال شركات أمن الطيران الخاصة في 11 مطارا رئيسيا في ألمانيا إلى الإضراب، في خضم مفاوضات جماعية بين أرباب الأعمال والعمال.

من ناحية أخرى، نشرت صحيفة “المدينة” عن انخفاض مؤشرات الأسهم اليابانية في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس.

وانخفض المؤشر نيكي الياباني 0.77%، إلى 36008.56 نقطة.

كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.71%، عند 2533.10 نقطة.



عكاظ

نشرت صحيفة “عكاظ” عن تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشر أمس الأول، الثلاثاء.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن الوضع الأمني المتصاعد في البحر الأحمر يثير مخاوف بشأن أثر الصراع في الأراضي الفلسطينية على التجارة وتكاليف الشحن.

وأضاف، في تقرير تضمن تحديثاً لآفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه بعد تعرض سفن لهجمات طائرات مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، أعلنت العديد من شركات الشحن الكبرى تحويل الشحنات إلى مسارات شحن بديلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار محتملة على سلاسل التوريد العالمية وتداول السلع الأولية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التأمين.

وأضاف الصندوق، أنه فيما يتعلق بهذا الصدد، فإنه خلال النصف الأول من العام الحالي شكلت التجارة المارة عبر قناة السويس نحو 12% من التجارة العالمية بما في ذلك 30% من حركة نقل الحاويات العالمية، و10 إلى 15% من الشحنات المنقولة بحراً، و8% من شحنات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

ولفت الصندوق إلى أن الهجمات بالبحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30%.

لكن في 21 يناير من الشهر الماضي، انخفض الحجم التراكمي للشحنات المارة عبر القناة خلال 10 أيام نحو 50% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

الشرق الأوسط

نشرت “الشرق الأوسط” عن قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يوافق على اتفاق جديد محتمل لوقف إطلاق النار في حرب غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن «بأي ثمن»، حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، مساء أمس، الأربعاء.

وأضاف نتنياهو: «لدينا خطوط حمراء»، مكرراً تصريحات سابقة بأن إسرائيل لن تنهي الحرب، ولن تسحب قواتها من قطاع غزة ولن تطلق سراح «آلاف الإرهابيين» من السجون الإسرائيلية مقابل صفقة رهائن.

ووفقاً لـ«القناة 12 الإسرائيلية»، أبلغ رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد) ديفيد برنياع، وزراء حكومة الحرب يوم الاثنين بالملامح الرئيسية لاتفاق محتمل.

ويشمل ذلك إطلاق سراح 35 رهينة من الإناث والمرضى والجرحى والمسنين في مرحلة أولى يتوقف فيها القتال لمدة خمسة أسابيع.

وسيتبع ذلك وقف إطلاق نار آخر لمدة أسبوع، سيحاول خلاله المفاوضون أيضاً إطلاق سراح الشبان والرهائن، الذين تصفهم «حماس» بأنهم جنود.



الرياض

نشرت صحيفة “الرياض” عن تقرير المركز الوطني للأرصاد السعودية، والفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان - الظهر - جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة (القريات - طريف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

كما نشرت “الرياض” عن قول رئيس هيئة الأركان الباكستانية، بأنه لن يتم السماح بأعمال عنف قبل إجراء الانتخابات.

وقال رئيس هيئة الأركان الباكستانية عاصم منير إن بلاده أوضحت أنها لن تسمح لأي شخص باستخدام العنف باسم السياسة، وذلك في ظل اقتراب إجراء الانتخابات الوطنية في الثامن من فبراير الجاري.

ونقلت وكالة “خاما برس” عن عاصم منير التأكيد على أن حماية قوات بلاده تكمن في "إجراء عملية انتخابية ديمقراطية حرة ونزيهة".

وعلى الرغم من أن منير لم يشر إلى أفراد أو أحزاب بعينها، فإنه يبدو أن تحذيره موجه نحو الأحزاب والحركات السياسية التي دخلت المنافسة الانتخابية.

وجاء في بيان للجيش الباكستاني: "ناقش الجنرال منير نشر قوات أمنية لمساعد لجنة الانتخابات الباكستانية ضمان عملية انتخابية سلمية".

وذكرت “الرياض” أن موضوع قانون سلاسل التوريد الأوروبي مهدد بالفشل بسبب ألمانيا.

وأعلنت دوائر حكومية بألمانيا اليوم، الخميس، أنه من الممكن أن يفشل قانون سلاسل التوريد الجديد المخطط له بالاتحاد الأوروبي بسبب ألمانيا.

وأوضحت الدوائر اليوم أن وزارتي العدل والمالية الألمانيتين لا يمكنهما مساندة هذه الخطط.

وأضافت المصادر أنه بذلك سيتعين على الحكومة الاتحادية الامتناع عن التصويت داخل دائرة دول الاتحاد الأوروبي خلال التصويت النهائي الذي لا يزال معلقا.

جدير بالذكر أن صحيفة "ذا بايونير" ذكرت أنباءً عن ذلك من قبل.