الهيئة البحرية البريطانية تتلقى تقريرا بشأن هجوم جديد باليمن| تفاصيل

أفادت هيئة بحرية بريطانية، اليوم الخميس، بتلقيها تقريرا عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة باليمن.

وفي هذا السياق، سجلت أسعار النفط أول مكاسبها الشهرية منذ سبتمبر بسبب التوترات في الشرق الأوسط والهجمات على السفن في البحر الأحمر التي أدت إلى تحويل مسارات الناقلات.

قفزت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي 6% تقريباً في يناير رغم انخفاضها في ختام تعاملات الإسبوع، على الرغم من انخفاض الأسعار بعد انكماش النشاط الاقتصادي في الصين للشهر الرابع على التوالي.



وانخفضت عقود غرب تكساس الوسيط لشهر مارس 1.97 دولار، أو 2.53%، ليستقر عند 75.85 دولار للبرميل.

واستقر عقد خام برنت لشهر مارس عند 81.71 دولاراً للبرميل، بانخفاض 1.16 دولارًا أو 1.40%. وبلغ سعر عقد أبريل الأكثر نشاطاً عند التسوية 80.55 دولار للبرميل

من جانب آخر، أظهرت بيانات المخزونات الأميركية صورة متباينة، إذ هبطت المخزونات في مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر بينما تذبذب الطلب على البنزين.

تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق خلال معظم تعاملات شهر يناير مدعومةً بمخاطر الحرب بشكل محدود بسبب المخاوف بشأن العرض والطلب. إذ وصل الإنتاج الأميركي إلى مستوى قياسي شهري جديد بلغ 13.3 مليون برميل يومياً.

ومن المفترض أن تعوض الزيادات في العرض من الأميركتين هذا العام كل نمو الطلب العالمي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.