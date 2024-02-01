الاتحاد الأوروبي يوافق على منح أوكرانيا 50 مليار يورو

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.

ومن جانبه، قال المستشار الألماني أولاف تشولز اليوم، أنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي الاستعداد لمنح أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

جاء ذلك خلال قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة اليوم في بروكسل.

وأكد المستشار الألماني، على أنه سيتم العمل كل ما يلزم من أجل إقرار قادة الاتحاد الأوروبي حزمة المساعدات لأوكرانيا.

ومن جانبه، أكد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، أهمية التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم أوكرانيا.

وقال رئيس وزراء بلجيكا، أن الخيار الوحيد أمام قادة الاتحاد الأوروبي هو الاستمرار في دعم أوكرانيا.

ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس، بهدف إعطاء الضوء الأخضر لإنشاء صندوق كبير بمليارات اليورو لأوكرانيا لضمان استقرار البلاد على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ووفقا لتحليل لنيويورك تايمز، تواجه هذه المبادرة الحاسمة عقبة رئيسية تتمثل في رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الذي يطالب باستخدام حق النقض سنويا على الإنفاق.