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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تفاصيل المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تطلق وزارة الأوقاف المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين، في إطار دور وزارة الأوقاف في العناية بكتاب الله (عز وجل) والتشجيع على حفظه وفهم معانيه وبيان مقاصده ، مع الإلمام ببعض أحكام العبادات وبخاصة الطهارة والصلاة والصيام. 

المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين

وتشمل الآتي :
• حفظ جزء عم ومعاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء الثلاثون) .
• أحكام الطهارة والصلاة والصيام .
مع تخصيص جوائز قيمة على النحو التالي:
• 5 جوائز قيمة كل جائزة منها 5000 آلاف جنيه ، بشرط الحصول على نسبة 70 %. 
• 20 جائزة قيمة كل جائزة منها 3000 آلاف جنيه ، بشرط الحصول على نسبة 65 % .
• 100 جائزة قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه ، بشرط الحصول على نسبة 60 % .
فعلى من يرغب من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين بالأوقاف التقديم عبر الرابط التالي ، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه.

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المسابقات القرآنية بالمديريات الإقليمية

في إطار دور وزارة الأوقاف في العناية بكتاب الله (عز وجل) و التشجيع على حفظه وفهم معانيه وبيان مقاصده ، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظات : (شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد - مطروح - المنيا)  ، أطلق أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالتعاون مع المحافظين بهذه المحافظات الخمس المسابقة المحلية المشتركة في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وبيان مقاصده ، لأبناء هذه المحافظات خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ .
يبدأ الإعلان عن هذه المسابقة بالمحافظات خلال أسبوع وتُجرى امتحاناتها في شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها في احتفال المحافظات بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة في كل محافظة من هذه المحافظات على حدة . 
وتجرى المسابقة على أربع مستويات على النحو التالي :
• المستوى الأول : المرحلة الابتدائية 5 أجزاء.
• المستوى الثاني : المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.
• المستوى الثالث : المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم. 
• المستوى الرابع : مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).
وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء (عم يتساءلون) من خلال كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء الثلاثون) .
هذا وتؤكد وزارة الأوقاف استعدادها لتعميم هذه المسابقات بالتعاون مع جميع المحافظات الراغبة في الانضمام للمبادرة.

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