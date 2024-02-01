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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: مليون جنيه لـ مسابقات حفظ القرآن المشتركة في 5 محافظات

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

 أطلق د.  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالتعاون مع  5 محافظين المسابقة المحلية المشتركة في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وبيان مقاصده ، لأبناء هذه المحافظات خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ .

مسابقة حفظ القرآن الكريم


يبدأ الإعلان عن هذه المسابقة بالمحافظات خلال أسبوع وتُجرى امتحاناتها في شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها في احتفال المحافظات بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة في كل محافظة من هذه المحافظات على حدة . 
وتجرى المسابقة على أربع مستويات على النحو التالي :
• المستوى الأول : المرحلة الابتدائية 5 أجزاء.
• المستوى الثاني : المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.
• المستوى الثالث : المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم. 
• المستوى الرابع : مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).
وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء (عم يتساءلون) من خلال كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء الثلاثون) .
 

 وتؤكد وزارة الأوقاف استعدادها لتعميم هذه المسابقات بالتعاون مع جميع المحافظات الراغبة في الانضمام للمبادرة.

وزير الاوقاف شهر رمضان مسابقة حفظ القرآن الكريم المحافظات

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