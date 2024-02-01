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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يتحدث عن القضية الفلسطينية .. دياب يقدم مليحة فى رمضان 2024

دياب
دياب

تعاقد الفنان دياب على بطولة مسلسل مليحة ، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ويتناول ويدعم القضية الفلسطينية . 

العمل من المقرر يتولي إخراجه المخرج الكبير عمرو عرفه ، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  زتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة، ويظهر ضمن أحداثه عدد من الفنانين أبرزهم حنان مطاوع .

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وكان أخر اعمال دياب هو مسلسل " تجت الوصاية وشارك في مسلسل تحت الوصاية مع منى زكي، العديد من الفنانين، منهم رشدي الشامي، ومها نصار، والطفل عمر شريف، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، ومحمد عبد العظيم، وأحمد عبد الحميد، وعلي الطيب، وثراء جبيل، ونهى عابدين، وجميل برسوم، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

احداث العمل ترصدأم لطفلين، تكافح مجاهدة المجتمع الذكوري؛ بهدف الحفاظ على حضانة أولادها، بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتم عليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون “صائدة أسماك”، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها؛ لتشعر مع أولادها بالحرية، وأنها غير محاطة بقيود وتحكمات الواصين على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموال على أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصول على حريتها.

 

 

 

دياب مليحة مسلسل مليحة دراما رمضان 2024 المتخدة للخدمات الإعلامية

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