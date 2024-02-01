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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يترأس اجتماع جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.. تفاصيل

صدى البلد

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في ختام الدورة الجارية للمجلس بتشكيله الحالي.

واكد  المهندس طارق الملا أن الجهاز نجح منذ بدء عمله قبل ٦ سنوات في التأسيس لمفهوم ومبادىء عمل جديدة لسوق الغاز من خلال تنظيمها عبر جهاز مستقل له دور هام في ايجاد التوازن اللازم بين الدولة كقطاع رئيسي في المنظومة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا السوق من خلال تعزيز  آليات وضوابط الشفافية والتنافسية و العمل علي فتح السوق لاستثمارات القطاع الخاص .

و اضاف الملا  أن وجود الجهاز و تفعيل دوره كان مطلبا اساسيا لقيام سوق مفتوح للاستثمار والمنافسة ، وان انشاؤه جاء كثمرة لمجهودات بدأت قبل سنوات بإعداد مشروع  قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز قبل سنوات و اعتماده من البرلمان و اصدار القانون ولائحته التنفيذية ، ليتم علي اثره انشاء الجهاز الذي نجح في غضون سنوات قليلة في تحقيق نتائج ايجابية  و قطع خطوات ملموسة وناجحة لارساء منظومة فتح السوق ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية للسوق و غيرها من الاجراءات الداعمة والتي تبشر بمستقبل متميز للسوق يتحقق فيه التوازن المطلوب في السوق ، مشيدا بالتفاعل الذي يقوم به الجهاز مع الاجهزة  المثيلة علي مستوي العالم مما يساعد في تطوير الممارسات والتطبيق ، كما اشاد بالتعاون بين الجهاز و جهاز حماية المنافسة .

و وجه الوزير الشكر والتقدير للمهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى وجميع اعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين علي المجهودات المتميزة منذ بدء عمل الجهاز عام ٢٠١٨ والتي اثمرت عن ارساء منظومة فتح السوق و دمج اللاعبين في مجال الغاز الطبيعي في المنظومة الجديدة ووضع الضوابط التي تعزز التنافسية والشفافية  .

ومن جانبه استعرض المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ما تم اتخاذه من ضوابط واجراءات فعلية  خلال السنوات الست السابقة منذ تأسيس الجهاز من اجل تحقيق اهداف تأسيسه والتي نص عليها قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر عام ٢٠١٧ ، وماتم من اجل اصدار ضوابط منح تراخيص شحن ونقل وتوريد الغاز ، ومنح التراخيص  فعليا في هذا النشاط ، كما استعرض ماتم انجازه لوضع وتطبيق كود تشغيل شبكة نقل الغاز الطبيعي.

حضر الاجتماع الدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية ، والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير  ،و اعضاء المجلس بتشكيله الحالي والذي يضم المحاسب خالد عثمان والمهندس يس محمد  والمهندس ياسر صلاح اعضاء ممثلين للكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول  ، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، و المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ،  والمهندسة اميرة المازني والدكتور احمد دكروري عضوين مستقلين من ذوي الخبرة  .

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