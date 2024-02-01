عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تكرم الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية «لمحات من الهند»| صور

تكريم الطلاب الفائزين
تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة “لمحات من الهند”

 كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب الفائزين بمسابقة “لمحات من الهند” لهذا العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤  بالتعاون مع سفارة دولة الهند بمصر من خلال المركز الثقافي الهندي .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و تحت إشراف الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب عبد المحسن إمام مدير عام تنمية مادة التربية الفنية، وبحضور السفير أجيت جوبيته سفير دولة الهند.

ويأتى تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة “لمحات من الهند” لهذا العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤  بالتعاون مع سفارة دولة الهند بمصر ، في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم باستخدام أساليب تعليمية فعالة وتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية والفنية للطلاب، وتحفيزا للطلاب للمشاركة في كافة الأنشطة والمسابقات بالمدارس، وأهمية دور المسابقات الفنية فى اكتشاف المواهب الجديدة من أبنائنا الطلاب، فضًلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس بصفة عامة بالإضافة إلى التعرف على ثقافات الشعوب المختلفة من خلال تراثها ولوحاتها الفنية.

وتأتى مسابقة "لمحات من الهند" في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وسفارة دولة الهند من خلال المركز الثقافي الهندي بسفارة الهند ، وتقام بصورة سنوية حيث تنظم هذه المسابقة منذ ٢٧ عاما في مصر للاحتفاء بالعلاقات الوثيقة بين مصر والهند، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية، حيث يشارك في هذه المسابقة هذا العام ١١٥٠٠ طالب.

وشارك في مسابقة "لمحات من الهند" طلاب المدارس في المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) من مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والإسكندرية، والشرقية).

تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة “لمحات من الهند”
تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة “لمحات من الهند”
تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة “لمحات من الهند”
تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة “لمحات من الهند”
تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة “لمحات من الهند”
تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة “لمحات من الهند”
تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة “لمحات من الهند”
تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة “لمحات من الهند”
تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة “لمحات من الهند”
تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة “لمحات من الهند”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

مفاجأة |فيتوريا تفاوض مع الشباب السعودي قبل مواجهة غانا.. تفاصيل

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين قضاة ومستشارين نوابا لرؤساء محاكم استئناف وابتدائية

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

إيحاء خادش | تدخل عاجل من الرقابة لتغيير اسم مسلسل

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

حقيقة توقف السد العالى عن إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه

ترشيحاتنا

كيفية دفع مخالفات المرور برقم اللوحة

بانتظار رد حماس.. خارجية قطر تتحدث عن مقترح صادر من اجتماع باريس

بعد ارتفاع الأسعار غير المبرر.. تدخل حكومي عاجل لتخفيف العبء على المواطنين

بعد واقعة الراقصة حورية .. هذه العقوبة تنتظر المتورطين في الفسق والفجور

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

السفير البرازيلي بالقاهرة: 2.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال .. علامات شائعة تكشف الإصابة بمرض خطير

القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة وضباط الشرطة وأسر الشهداء لمتحف القوات الجوية

انتبه .. الأكل الغلط يدمر الدماغ والمخ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

فيديو

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

أساءت لوالدها أمام الجميع.. من هي صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بسبب حمزة مون بيبي.. الفنانة المغربية دنيا بطمة تدخل السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ