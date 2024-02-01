بعد أنباء عن وعكة صحية.. حقيقة دخول رنا رئيس المستشفى

أكد حاتم مدير أعمال الفنانة رنا رئيس أنها تستكمل حاليا تصوير مشاهدها فى مسلسل سر إلهي والذى تخوض به موسم رمضان القادم.



وأضاف حاتم أن رنا رئيس تتواجد حاليا داخل اللوكيشن وكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار غير صحيحة وأنها لم تتعرض لأى وعكة صحية.



وأضاف حاتم أن رنا لم تدخل المستشفى قائلا: “بعد الشر عليها ده فال وحش أوى رنا كويسة وبتصور مسلسلها بشكل طبيعي”.



وكانت أنباء ترددت حول دخول رنا رئيس المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية بعد تعرضها لوعكة صحية وهو ما نفاه حاتم من خلال صدى البلد.



مسلسل انترفيو

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وأطلقت منصة واتش إت، برومو مسلسل "إنترفيو"، من أعمالها الأصلية اليوم، بالتعاون مع شركة انترو ميديا

‎للمنتجة هبة الهواري، ومن المقرر إذاعته قريبًا.

‎وتقدم إنترو ميديا، رانا رئيس في أول بطولة مطلقة لها، كما تقدم أول تجربة للفنان السوري الشاب خالد شباط في الدراما المصرية.

‎ويتناول مسلسل إنترفيو الأزمات النفسية التي تعطل الشباب عن الارتباط، في إطار رومانسي اجتماعي.



‎مسلسل إنترفيو إنتاج شركة انترو ميديا، إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف أمينة مصطفى، و مدير تصوير أحمد جبر، مونتاج محمد السعدني، موسيقى تصويرية محمد مدحت.