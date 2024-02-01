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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمجموعة من أفلام التحريك| افتتاح نادي سينما الطفل بالمركز القومي الثلاثاء المقبل

صدى البلد

 يفتتح المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش فعاليات نادى سينما الطفل، يوم الثلاثاء القادم الموافق 6 فبراير في تمام  الساعة السادسة مساء وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، وفي إطار حرص وزارة الثقافة علي تقديم أنشطة ثقافية للأطفال، 

ومن المقرر أن يفتتح النادي بعرض مجموعة من افلام التحريك إنتاج المركز القومي للسينما ، حيث يعرض كلا من فيلم نفسى اطير إخراج أسامة ابو زيد ، فيلم ابيض × احمر إخراج محمد جابر، فيلم القدس عربية للمخرجة نسرين عز الدين، فيلم برا وجوا إخراج محمود المصرى، فيلم سالم  للمخرج سامح الشرقاوى، فيلم التمثال إخراج زكريا عبد العال فيلم حكاية ولد فشار إخراج رضا جبران.

ومن المقرر أن يقام نادي سينما الطفل شهرياً تحت إشراف المخرجة رانية محمود مدير إدارة الرسوم المتحركة بالمركز القومي للسينما، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية ، حيث أوضح الدكتور حسين بكر أن نادي سينما الطفل يهدف إلي زيادة الوعي لدي الاطفال وذلك من خلال مشاهدة افلام هادفه توعوية ، وكمحاولة لإبعادهم عن مخاطر الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي يقضون معظم أوقاتهم امامها، ومن المقرر أن ينظم المركز خلال فعاليات نادي سينما الطفل مجموعة من الورش الخاصة بالرسم للأطفال المشاركين بالنادي.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما بالمجان ومتاحة للجمهور .

الدكتورة نيڤين الكيلاني المركز القومي للسينما سينما الهناجر صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة

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