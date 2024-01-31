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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عفروتو يحتفل بعقد قرانه في الإسكندرية

عفروتو
عفروتو

احتفل مطرب الراب عفروتو بحفل زفافه فى أحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية، وسط عدد من الأصدقاء والأهل والأقارب، وسرعان ما تداولت صور حفل الزفاف على السوشيال ميديا، لتقديم التهنئة لمطرب الراب.

وعلى جانب آخر علق مطرب  الراب  عفروتو على أوبريت " راجعين " الذي يشارك فيه عدد من النجوم لهجات عربية مختلفة   قائلاً : " الموضوع بدأ  بمحادثة جرت بيننا وبين أصدقاء من الأردن  وعرضوا علينا هذا الأوبريت رغم أننا حاولت  برفقة صديقي  مطرب الراب مروان موسى أن نقدم هذا العمل  وفور  عرض الزملاء في الأردن رحبنا وفي اليوم التالي مباشرة سافرنا للأردن وبدأنا بالفعل بعدد قليل  نحو 6 أو 7  مطربين   .  
 

عفروتو ودينا الوديدي: أوبريت راجعين أقل شيء ممكن نقدمه لفلسطين

تابع خلال مداخلة تليفونية عبر  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة : ON: بدأنا بدورنا نعرض المشاركة على عدد من المطربين في مصر ولم  يرفض أحد  المشاركة  بالعكس تماماً  كله قلنا شرف لينا وهاتفنا فنانين  في المغرب وكل منه له علاقة بفنان كان يقوم بمكالمته ".


مكملاً : مافيش في إيدينا  حاجة نقدمها لكن دي أقل حاجة نقدمها لشعب فلسطين   
وحول كتابة الاوبريت  قال : "  مافيش حد معين كتب كله ساعد وإحنا كرابرز   بنكتب لنفسنا  وكل حد بيعمل راب  بيكتب  لنفسه   أو بيساعد  الي معاه  مكنش الموضوع  ماشي بتنسيق مسبق "
استطرد  : " الجميع ساعد ومنح الاغنية 100% من مجهوده للأغنية   ومن مصر فقط شارك أنا  ومروان موسى ومروان بابلو  وأمير عيد  ودنيا وائل ودينا الوديدي  ".

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