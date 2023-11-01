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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عفروتو ودينا الوديدي: أوبريت راجعين أقل شيء ممكن نقدمه لفلسطين

علق مطرب  الراب  عفروتو على أوبريت " راجعين " الذي يشارك فيه عدد من النجوم لهجات عربية مختلفة   قائلاً : " الموضوع بدا  بمحادثة جرت بيننا وبين اصدقاء من الاردن  وعرضوا علينا هذا الاوبريت رغم أننا حاولت  برفقة صديقي  مطرب الراب مروان موسى أن نقدم هذا العمل  وفور  عرض الزملاء في الاردن   رحبنا وفي اليوم التالي مباشرة سافرنا للاردن وبدانا بالفعل بعدد قليل  نحو 6 أو 7  مطربين   .  
 

تابع خلال    مداخلة تليفونية      "    عبر  " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة   : ON: بدانا بدرونا نعرض المشاركة على عدد من المطربين في مصر ولم  يرفض أحد  المشاركة  بالعكس تماماً  كله قلنا شرف لينا وهاتفنا فنانين  في المغرب وكل منه له علاقة بفنان كان يقوم بمكالمته ". 


مكملاً : مافيش في إيدينا  حاجة نقدمها لكن دي أققل حاجة  نقدمها لشعب فلسطين   
وحول كتابة الاوبريت  قال : "  مافيش حد معين كتب كله ساعد وإحنا كرابرز   بنكتب لنفسنا   وكل  حد بيعمل راب  بيكتب  لنفسه   أو بيساعد  الي معاه  مكنش الموضوع  ماشي بتنسيق مسبق "
 إستطرد  : " الجميع ساعد ومنح الاغنية 100% من مجهوده للاغينة   ومن مصر فقط شارك أنا  ومروان موسى ومروان بابلو  وأمير عيد  ودنيا وائل ودينا الوديدي  ". 


من جانبها أكدت دينا الوديدي  أن القضية الفلسطينية  ملازمة لنا منذ مولدنا وكل ماتبقى فيه فرصة  نتكلم في الموضوع ده بنتكلم لان اهم عنصر هو التوعية وصول صوتنا . 


تابعت خلال    مداخلة تليفونية        "    عبر  " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة   : ON: عندما عرضت علي الفكرة لم أفكر حتى لوهلة  حيث هاتفني  زميلي عفرتو  ورحبت فوراً اي فنان بشكل عام  جميعنا  نشعر بالالم ولو نقدر    كل واحد يقدم حاجة توصل  بصوتنا للعالم لن يتأخر أحد . 


تابعت : " الهدف أن نجتمع جميعاً 25 فنان  من كل الدول العربية وشمال إرفيقيا  عشان نقدم عمل وصوتنا يوصل خاصة  في ظل الموقف العالمي من الوقوف  بجدية امام ماتتعرض له فلسطين 
أكملت : في الاساس بكتب وبلحن وبغني وعشان هو عمل جماعي لما سمعت الاغانية عجبني الموسيقى   وكل واحد  شارك حط بصمته لان كل واحدد مننا    يطلع  ببصمته ". 


أردفت : حسيت  أني لازم أدعي ربنا   أننا نحتاج ذلك عشان كده طلع إرتجال  في الاداء  وأخدت عفروتوا في  حاجات كتيرة   كلنا  كنا بنساعد بعض ". 

الإعلامية لميس الحديدي القضية الفلسطيني القضية الفلسطينية برنامج كلمة أخيرة كلمة أخيرة دينا الوديدي

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