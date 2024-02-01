البترول تعقد ورشة عمل للكوادر الشابة المتخصصة حول تكنولوجيا الحد من انبعاثات الميثان

نظمت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع كل من مركز التميز لكفاءة الطاقة والاداء التشغيلي التابع لقطاع البترول وشركة كاربون ليميتس النرويجية "Carbon Limits“ الاستشاري الدولي في مجال خفض الانبعاثات من صناعة البترول، ورشة عمل تدريبية على مدار 3 أيام وبمشاركة أكثر من 60 مشاركا من الكوادر الشابة من مختلف شركات البترول بهدف زيادة الوعي بشأن أهمية خفض انبعاثات غاز الميثان و عرض الفرص المتاحة والتقنيات الحديثة للحد من انبعاثاته في القطاع، فضلاً عن التعرف على التجارب الدولية الناجحة والمنهجيات المختلفة المتعلقة بأنشطة المراقبة والقياس والإبلاغ عن انبعاثات غاز الميثان.

ويعد خفض انبعاثات الميثان والتي تتضمن الانبعاثات من غازات الشعلة و تسهيلات الإنتاج من العناصر الرئيسية في خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات، خاصة في ضوء انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان في المسار المعني بالبترول والغاز، والذي يندرج تحت محور خفض الكثافة الكربونية لمصادر البترول والغاز. وفي إطار دعم جهود قطاع البترول لتطبيق أفضل الممارسات في هذا الصدد بالتعاون مع الشركات العالمية .

وتعكس هذه الجهود ما توليه وزارة البترول والثروة المعدنية من أولوية للعمل على خفض الانبعاثات والتحول الطاقي ضمن استراتيجية الوزارة والتي تعمل على عدد من المحاور الرئيسية تتضمن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي منخفض الكربون كمكمل للطاقة المتجددة، تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خفض الكثافة الكربونية لمصادر البترول والغاز، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وإنتاج البتروكيماويات الخضراء، فضلا عن الهيدروجين منخفض الكربون.