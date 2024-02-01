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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال الرصف ببلاطات الإنترلوك بمنطقة الرباعي بدمياط.. شاهد

طرق دمياط
طرق دمياط


تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة الذى شهدته ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة،  الأعصر، السيالة، السنانية، شط الملح، غيط النصارى و المنيا " ، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية،  حيث يجرى استكمال الرصف ببلاطات الانترلوك بمنطقة الرباعي بالمنطقة القديمة وذلك أيضًا لربطها بمنطقة الحرس الوطني.

 

وفى سياق متصل، تابعت " المحافظ " استكمال تلك الأعمال بمنطقة شط الملح،  حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة للتنفيذ وفقًا للخطة والمواصفات المحددة.

ويشار إلى أن المشروع تضمن تحقيق التطوير الشامل للمناطق المدرجة به من حيث رفع كفاءة شبكات المرافق و شبكات الطرق.

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