أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم التباحث مع إسرائيلح بشأن حالات عنف يرتكبها المستوطنون، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت الخارجية الأمريكية: "امتداد المستوطنات في الضفة الغربية يقوض عملية السلام وفرص قيام الدولة الفلسطينية".

وأضافت الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة أجرت محادثات تفصيلية وصريحة للغاية مع إسرائيل بشأن عنف المستوطنين".

وتابعت الخارجية الأمريكية:" مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية ضد عنف المستوطنين الإسرائيليين".

وأكملت الخارجية الأمريكية: مقترح الهدنة في غزة قوي والمناقشات بشأنه مستمرة ولا يمكن تقديم أي تفاصيل إضافية حوله في الوقت الحالي".