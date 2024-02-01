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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية وسط تصاعد التوترات

صدى البلد

نفذت وزارة الخارجية الأمريكية الجولة الأولى من العقوبات، وفقًا لما يمليه أمر تنفيذي صدر مؤخرًا، مستهدفة المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين. ويخضع الآن أربعة مواطنين إسرائيليين، وهم ديفيد تشاسداي، وآينان تانجيل، وشالوم زيترمان، ويينون ليفي، لعقوبات مالية وحظر التأشيرات.

قاد تشاسداي أعمال شغب أدت إلى مقتل مدني فلسطيني، بينما اعتدى تنجيل على المزارعين الفلسطينيين والناشطين الإسرائيليين. هاجم زيكرمان النشطاء الإسرائيليين ومركباتهم، وهدد ليفي، مع مجموعة من المستوطنين، باستخدام العنف ضد المدنيين الفلسطينيين والبدو، وأحرقوا الحقول، ودمروا الممتلكات.

أعرب الرئيس جو بايدن، الذي أصدر الأمر التنفيذي، عن قلقه بشأن عنف المستوطنين المتطرفين، مشيرًا إلى أنه يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة. ويهدف الأمر إلى الضغط على إسرائيل للحد من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وتعزيز التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين. وتعتبر هذه الخطوة نادرة، مما يسلط الضوء على إحباط الإدارة وتغير موقفها بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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