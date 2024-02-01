وزير المالية الإسرائيلي: إعادة بناء المستوطنات في غزة ليست من أهداف الحرب

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس إن إعادة بناء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة ليس أحد أهداف حرب إسرائيل المستمرة ضد حركة حماس.

وقال سموتريتش خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال: "الهدف من الحرب ليس تعزيز المستوطنات، بل إعادة الرهائن وتدمير حماس".

وأضاف "اعتقدنا أنها ليست فكرة جيدة مناقشة "اليوم التالي" لأنه موضوع مثير للجدل، ولكن تم دفعنا للقيام بذلك، ولا يمكن أن يعمل طرف واحد على رغباته بينما لا يسمح لنا بإعلان موقفنا"، في إشارة إلى الحدث المثير للجدل الذي عقد يوم الأحد في القدس، والذي حضره 11 وزيرا و15 عضوا في الائتلاف بما في ذلك سموتريش، والذي دعا إلى البناء المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي هذا الحدث، وقع سموتريش على ما أُطلق عليه اسم "ميثاق النصر وتجديد الاستيطان"، والذي تعهد بأن يقوم الموقعون "بتنمية المستوطنات اليهودية المليئة بالحياة" في قطاع غزة.