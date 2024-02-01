عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإعلان عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة

صدى البلد

تحددت مواعيد وملاعب مواجهات الدور نصف النهائي للأندية المتنافسة على النسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة 2023-2024 .

وتقرر خوض مباراتي نصف النهائي يوم 6 فبراير الجاري، حيث تقام مواجهة طلائع الجيش والمصري على ستاد برج العرب في تمام الساعة 4:30 مساء فيما يستضيف ستاد الإسكندرية مباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 7:30.

وتمكن فريق سيراميكا كليوباترا من الفوز على نظيره سموحة في اللقاء الذي جمع بينهما عصرًا وانتهى بنتيجة 2-0 لصالح حامل اللقب.

بينما نجح النادي المصري من الفوز على فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليحقق الفريق البورسعيدي بطاقة التأهل الرابعة لدور نصف النهائي.

وكان طلائع الجيش والاتحاد السكندري قد حسما أمس الأربعاء بطاقتي تأهل لدور نصف النهائي بعد الفوز أمس على الجونة وإنبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر|خاص

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2%| ماذا يعني؟ وهذا ما ينتظر الاقتصاد المصري

ترشيحاتنا

طائرات حربية أجنبية تخترق أجواء بغداد.. ماذا يحدث بالعراق؟

خالد أبو بكر: ملف استرداد الأراضي نجح بسبب متابعته من الرئيس شخصيا

الإعلان عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة

يصرف شهريا.. بنك QNB الأهلي يرفع العائد على الشهادات الادخارية بعائد سنوي ثابت 22.25%

البحث عن أرضية منقرع.. مصطفى وزيري يوضح حقيقة تبليط الهرم الأصغر

رئيس جامعة الأزهر: الإمام الأكبر يرعى 60 ألف طالب من الوافدين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرار البنك المركزي| شهادات بنكية تضاعف أموالك.. أفضل من الذهب والدولار

تسريحة غير معتادة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا| صور

فستان جلد.. رضوى الشربيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

بطن مكشوف وقصير.. كارول سماحة تثير الجدل بفستانها | شاهد

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ