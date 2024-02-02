عروض بالجملة تنهال على نجوم الأهلي .. تفاصيل

انهالت العروض على لاعبي النادي الأهلي، عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الامم الافريقية.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي فيسبوك "العروض تنهال على نجوم الأهلي ولكنها لن تتم ، لان العروض لا ترقي لمستوي نجوم النادي الاهلي ، ثانيا ان الاهلي لن يترك ايا من لاعبيه ( خاصة في وسط الموسم )

وأضاف"النجوم الذين تلقوا عروض من الخليج وبالاخص اندية سعودية هم محمد الشناوي ، محمد عبد المنعم ، ياسر ابراهيم ، عبد المنعم كهربا، امام عاشور"

يُذكر أن الأهلي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 14 نقطة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني.