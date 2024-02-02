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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيتوريا كان عايزه

سر استبعاد عبدالله السعيد من قائمة المنتخب وتدخل عضو باتحاد الكرة.. فيديو

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" " "فيتوريا كان عايز عبدالله السعيد".. كواليس جديدة حول معسكر منتخب مصر في أمم إفريقيا".

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وجاء في التقرير أن مراسل قناة أم بي سي مصر، أكد أنه تم التوصل مع عبدالله السعيد، من أجل الانضمام لـ المنتخب المصري، في بطولة الأمم الأفريقية، ولكن تم الاستغناء عن اللاعب وضم اللاعب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي".

وتابع أن "المدير الفني لـ المنتخب المصري روي فيتوريا كان عايز عبدالله السعيد، ولكن تعرض لـ الضغط، وتم ضم إمام عاشور بدلا من عبدالله السعيد".

ولفت إلى أن عبدالله السعيد تراجع عن قرار الاعتزال دوليًا، بعد علمه أنه سيتم ضمه للمنتخب، ولكن بعد ذلك لم يتم ضمه، وأن السعيد كان سيصدر بيانا بما حدث، ولكن تم التواصل معه من قبل أحد أعضاء اتحاد الكرة وأقنعه أن المباريات المقبلة كثيرة والمباريات المؤهلة لكأس العالم ستكون قريبة.

 

فيتوريا روي فيتوريا عبدالله السعيد منتخب مصر أمم أفريقيا

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