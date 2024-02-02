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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة سارة من الأرصاد للمواطنين بشأن الـ 24 ساعة المقبلة

سحب رعدية
سحب رعدية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم استمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، حيث تأثرت البلاد بالمنخفض الجوي منذ يوم الإثنين الماضي، ومن المنتظر أن يستمر هذا التأثير حتى اليوم، ويتحسن الجو من الغد أي بعد 24 ساعة.

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وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ولمياء حمدين ومنة الشرقاوي، أنّ المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والسحب الرعدية، كما تتأثر البلاد بمنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط مصحوبا بكتل هوائية شديدة البرودة وهو ما يؤدي إلى انخفاض كبير في قيم الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية، ومازالت الأجواء الشتوية الباردة مؤثرة بشكل كبير في معظم محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأجواء مائلة للبرودة إلى مائلة للدفء في المناطق الجنوبية».
 وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:
 

العظمى الصغرى
القاهرة 16 09
العاصمة الادارية 16 07
6 اكتوبر 16 06
بنهــــا 16 08
دمنهور 16 08
وادى النطرون 15 07
كفر الشيخ 15 08
المنصورة 15 08
الزقازيق 15 09
شبين الكوم 16 08
طنطا 15 08
دمياط 17 07
بورسعيد 18 09
الإسماعيلية 18 07
السويس 17 07
العريش 17 07
رفح 16 07
رأس سدر 16 08
نخل 13 01-
كاترين 09 03-
الطور 19 08
طابا 15 07
شرم الشيخ 20 12
الاسكندرية 16 09
العلمين الجديدة 15 08
مطروح 15 08
السلوم 14 08
سيوة 14 04
رأس غارب 18 11
الغردقة 19 10
سفاجا 18 10
مرسى علم 19 10
شلاتين 20 14
حلايب 19 12
أبو رماد 21 13
رأس حدربة 21 15
الفيوم 16 07
بني سويف 16 06
المنيا 17 04
أسيوط 17 04
سوهاج 17 05
قنا 17 06
الأقصر 18 06
أسوان 18 08
الوادى الجديد 18 04
أبوسمبل 17 08

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية المنخفض الجوي السحب الرعدية

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