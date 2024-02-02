خد بالك.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 10 محافظات

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مستمرة اليوم الجمعة، وأن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت البيان التوضيحي لـ حالة الجو خلال الساعات المقبلة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي، وأن تأثير هذا المنخفض بدأ من يوم الإثنين ومستمر حتى اليوم الجمعة.



ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية، وأن درجة الحرارة تصل لـ 16 درجة خلال فترة النهار، وأن البلاد في فترة الليل تكون شديدة البرودة، ولذلك على الجميع توخي الحذر، وارتداء الملابس الشتوية.



وكشفت أن الصقيع يتكون على المناطق بشمال سيناء، وأن المناطق التي لها ظهير صحراوي، تكون أكثر برودة من المناطق الداخلية، والقاهرة.



وأوضحت أن الأمطار غزيرة على مطروح والإسكندرية، وأن تلك الأمطار يكون معها برق ورعد، وأن الأمطار ستصل لـ البحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية ودمياط بور سعيد شمال سيناء، و المحافظات الداخلية، وأن القاهرة معرضة لـ الأمطار وشمال الصعيد معرض لـ الأمطار.



وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 09

العاصمة الادارية 16 07

6 اكتوبر 16 06

بنهــــا 16 08

دمنهور 16 08

وادى النطرون 15 07

كفر الشيخ 15 08

المنصورة 15 08

الزقازيق 15 09

شبين الكوم 16 08

طنطا 15 08

دمياط 17 07

بورسعيد 18 09

الإسماعيلية 18 07

السويس 17 07

العريش 17 07

رفح 16 07

رأس سدر 16 08

نخل 13 01-

كاترين 09 03-

الطور 19 08

طابا 15 07

شرم الشيخ 20 12

الاسكندرية 16 09

العلمين الجديدة 15 08

مطروح 15 08

السلوم 14 08

سيوة 14 04

رأس غارب 18 11

الغردقة 19 10

سفاجا 18 10

مرسى علم 19 10

شلاتين 20 14

حلايب 19 12

أبو رماد 21 13

رأس حدربة 21 15

الفيوم 16 07

بني سويف 16 06

المنيا 17 04

أسيوط 17 04

سوهاج 17 05

قنا 17 06

الأقصر 18 06

أسوان 18 08

الوادى الجديد 18 04

أبوسمبل 17 08