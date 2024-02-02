وفد بوركينا فاسو يزور مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين

استقبلت مستشفى الشهيد أحمد شوقى وفد من دولة بوركينا فاسو لتعزيز الرعاية الصحية للمسنين وتأسيس مركز طبى متقدم فى بلادهم وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وأ.د على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات .

وقد استقبل الوفد كلاً من أ.د هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس وأ.د عصام فخرى نائب المدير التنفيذى للمستشفيات.

وتهدف الزيارة إلى الإستفادة من تجربتهم وفهم الخدمات المقدمة وكيفية تقديمها لمرضى كبار السن وقام الوفد بفحص وتقييم الإمكانيات على تدريب شامل في مختلف تخصصات المستشفى الدمرداش حيث يرغب الوفد فى تأسيس مركز طبى لرعاية المسنين فى بلادهم .

وفي إطار هذه الزيارة، قام الوفد بجولة شاملة داخل مستشفى المسنين برفقة الدكتورة رضوي مجدي نائب مدير مستشفي المسنين

يعتبر اللقاء فرصة لتبادل الخبرات ووضع خطط مشتركة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لفئة مرضي كبار السن.