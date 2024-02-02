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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري المنوفية: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك

حملات بيطرية
حملات بيطرية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطرى  فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 25 ديسمبر الماضي وحتى 24 يناير 2024  .

وأوضح الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير  32  محضر جنح بإجمالى مضبوطات تزيد عن 10 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وذلك لمخالفة أحكام القانون رقم (10) لسنة 1966 والقرار رقم (517) لسنة 1986 ، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

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وأكد على تواصل إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وبالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية جهودهم  فى المرور الميداني على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام .

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة وتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

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