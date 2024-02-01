عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافـظ المنوفية : متابعات دورية لأعمال رصف الطرق وتبطين الترع

رصف الطرق
رصف الطرق

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية ، على مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتغيير واقعهم إلى الأفضل تحقيقاً  لرؤية مصر 2030.


وفي هذا الشأن ، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون استكمال أعمال وضع طبقة السن والأساس بشارع بورسعيد بداية من تمثال الحصان وحتي كوبري القنطرة البيضاء بطول حوالي 1600م، علما بأنة قد تم الانتهاء من رصف 1200م من قبل من إجمالي طول الطريق والذي يبلغ 2800م ، فضلاً عن متابعته أعمال تطوير ممشى أشمون الجديد (الطريق الدائري ) ، بطول 1500م  حيث جاري تركيب  برجولات مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة وأعمدة ديكورية ومقاعد للمواطنين وأحواض زهور ، وذلك ضمن خطة التطوير التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء  بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق متنفس حضارياً وجمالياً لأهالي وزائري المدينة.

وزارة العمل تنظم لقاءً تنظيميا في المنوفية لمناقشة خطط عمل المديرية

سقوط أمطار في المنوفية ورفع الاستعدادات لسحب المياه من الشوارع ..صور


فيما تابع رئيس مجلس ومدينة بركة السبع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك  ورفع مطابق الصرف الصحي ، وتركيب بلاعات مياه بمتفرعات شارع بور سعيد تمهيداً لأعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظاً على مصالح المواطنين ، كما تابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور  أعمال تطوير النصب التذكاري بشارع الجيش ليكون مزاراً يليق بأهالي المدينة.


وفي مركز ومدينة الشهداء تابع رئيس الوحدة المحلية  أعمال تركيب بلاط الإنترلوك  بشارع الجامع الكبير بدايةً من شارع الصاغة وحتى شارع داير الناحية بسرسنا بطول ٥٠٠ متر تمهيداً لأعمال الرصف ، وكذا  مسح وصنفرة شارع الشريف بطول ٣٠٠ متر، وشارع التلواني بداية من شارع النصر حتى المدرسة الفكرية القديمة بطول ٥٠٠ متر ، و شارع مدرسة الشهيد طيار من شارع النصر بطول ٥٠٠ متر ،  إضافة إلى امتداد شارعي أحمد غانم وعزيز طبانة حيث أنه من المقرر رصف الشوارع الخمسة  بهدف رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق  لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين ، فضلاً عن متابعته  أعمال  تبطين ترعة دبركي و جزيرة شبشير بزاوية الناعورة ، و ترعة السمسمية بميت شهالة ، وكذا ترعة منية الواط بقرية العراقية ، وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بهدف ترشيد الفاقد من المياه والارتقاء بمستوى مشروعات تحسين البيئة فضلاً عن عودة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.


ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتكثيف التواجد الميداني بكافة مواقع العمل والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء والتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة ، لافتاً إلى أننا مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بنطاق المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتنشيط حركة التجارة بالمحافظة كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة .

اعمال رصف الطرق الخدمات المقدمة للمواطنين القطاعات الخدمية الطريق الدائرى خطة التطوير رصف الطرق رؤية مصر 2030 محافظ المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

رسمياً.. جوزيه جوميز يوقع مديرا فنيا لـ الزمالك بصحبة 3 مساعدين

ترشيحاتنا

بعد الخروج من أمم إفريقيا.. كارتيرون يقترب من تدريب منتخب الجزائر

الزمالك يواصل الصفقات لدعم الفريق ويستعير لاعب سوري شهير

كوكبة من نجوم الفن والغناء في حفل زفاف نجلة عصام كاريكا.. صور

تخفيف مناهج الثانوية العامة للطلاب المدمجين والمكفوفين .. اعرف المقررات المحذوفة

تنبيه عاجل من أكاديمية البحث العلمي بشأن برنامج CRP

عمرها سنة ونص.. شاب ينهي حياة نجلة عمه في سوهاج.. والأب: عيار طايش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

فيديو

عاجل| وقف تسعير الذهب.. ماذا يحدث؟! فيديو

فنيًا وجماهيريًا.. عوامل جعلت الأهلي يتراجع عن صفقة أبوجبل والتعاقد مع علي لطفي|فيديوجراف

العروس ظهرت بإطلالة ملكية.. كواليس حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

الأطفال ليسوا أبرياء وسندمر المزيد.. عضو بالكونجرس الأمريكي يدعم الإبادة بغزة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ