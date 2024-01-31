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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار في المنوفية ورفع الاستعدادات لسحب المياه من الشوارع ..صور

سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية

شهدت محافظة المنوفية سقوط أمطار علي عدد من مراكز المحافظة وسط حالة من الطقس السيء.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على التعامل الفورى وشفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت اليوم سقوط الأمطار بها وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي .

ووجه رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد التام واستمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظي مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

 

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شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة على ضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار ، وكذا التواجد الميداني علي مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وناشد جموع المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حفاظاً علي أرواحهم وسلامتهم .

وأكد محافظ المنوفية حرصه علي المتابعة المستمرة لتداعيات موجه الطقس بنطاق المحافظة وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام  للوقوف علي الحالة العامة ، فضلاً عن متابعة جهود الوحدات المحلية في شفط تراكمات مياه الأمطار بكافة الطرق والشوارع والميادين لتسهيل الحركة المرورية للمركبات.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تجمعات مياه الأمطار سقوط امطار سيارات الشفط شركة مياه الشرب والصرف الصحى شفط المياه

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