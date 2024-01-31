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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بعدة طرق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بنطاق شبين الكوم ، لمتابعة  الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع رصف الطرق ، وذلك في ضوء الخطة الشاملة للمحافظة للنهوض بالبنية التحتية والأساسية لتطوير شبكات الطرق الداخلية والمحاور المرورية.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى فرع المنوفية ،  المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، المهندس  أشرف  طايل المستشار الهندسي ، المحاسب السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .

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بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف ووضع طبقة FDR بطريق شنوان – شبين الكوم بطول 2 كم ، حيث جاري تنفيذ الأعمال بإستخدام تقنية FDR لإعادة تدوير الطبقات الاسفلتية المتهالكة.

 كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بكورنيش شنوان الجديد بطول 600 متر ،وذلك ضمن الخطة الشاملة لإعادة الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة ،  حيث تم الإنتهاء من تكسير السور القديم المتهالك ، وجاري بناء السور الجديد بنسبة تنفيذ 75 % وتجليده بحجر الهاشمة الفرعونى ، حيث من المقرر إنشاء سور حديدي وتركيب بلدورات وبلاط الانترلوك بكامل الطول فضلاً عن إنشاء مقاعد  ومظلات خشبية وأعمدة إنارة ديكورية ، ومن المقرر إنهاء كافة الأعمال نهاية شهر إبريل القادم.

وخلال تفقده لأعمال التطوير تلاحظ وجود تراكمات قمامة ونواتج هدم بالمنطقة المحيطة بكوبري شنوان ، وعلي الفور كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع برفع كافة تراكمات القمامة وتطهير المنطقة لإضفاء مظهر حضاري وجمالي .

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بطريق الراهب – ميت مسعود بطول 2,800 كم ، وذلك ضمن أعمال الرصف المتكاملة التي تشمل أعمال  قطع فرمة - إنشاء أرصفة جديدة - رفع مطابق الصرف الصحي - بلاعات مياه الأمطار، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس وتركيب البلدورات للأرصفة وسيتم نهو كافة أعمال الرصف خلال شهر.

 ويستكمل المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم وممشي مليج وأعمال قطع الفرمة بطريق القاصد – جنزور إمتداد كوبري الكلابية .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية البنية التحتية الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار الخدمات المقدمة للمواطنين محافظ المنوفية مدير مديرية الطرق مديرية الطرق

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