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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل تنظم لقاءً تنظيميا في المنوفية لمناقشة خطط عمل المديرية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، اجتماعا تنظيميا مع مديري مناطق العمل ، ومدير إدارة الرعاية بديوان عام المديرية ، وموجهين المكاتب والمناطق ، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة والاتفاق على آليات العمل خلال الفترة المقبلة في ضوء بداية العام الجديد ، بالنسبة لعمليات التفتيش الميداني ومتابعة مراكز التدريب الخاصة ، وتفعيل دور الموجهين بصورة أعم واشمل ووضع رؤية جديدة يتم تطبيقها في كل المناطق الصناعية ، والمنشآت والوقوف على الموقف الراهن لحالات المكاتب ، واستعراض المعوقات التي تواجهه المناطق ، والوقوف على السلبيات والإيجابيات ورصد الأخطاء وتصحيحها ومتابعة أداء العمل وتطبيق خطة العمل في الفترة المقبلة.

تفعيل التوجيه داخل المناطق

وأكد مدير المديرية خلال اللقاء ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط التي تم الاتفاق عليها ومناقشتها ، وضرورة تفعيل التوجيه داخل المناطق جميعاً في اسرع وقت طبقا للخطة الموضوعة، والتي تم اعتمادها وتنفيذها ، وعرض النتائج في شكل تقارير دورية لمدير المديرية ، مع التأكيد على تحري الدقة في تنفيذ وإعداد هذه الخطط على أرض الواقع ، وتحقيق الالتزام والانضباط لجميع العاملين داخل المناطق والمتابعة المستمرة لأداء العمل .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الاجتماعات تأتى في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاته بتفعيل دور المكاتب والمناطق التابعة للمديريات بالمحافظات في أداء مهامها المنوطة بها لخدمة المجتمع والمواطنين ، وتكثيف عمليات التفتيش الميداني من خلال المكاتب المختصة على المنشآت والتواجد المستمر بين العاملين لضمان توفير مناخ عمل آمن ومستقر .

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