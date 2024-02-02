حملات على الشوارع والميادين.. ضبط 11 ألف قضية تسول خلال يناير

أعلنت الأجهزة الأمنية عن شن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .

أسفرت جهودها خلال شهر (يناير 2024) عن ضبط (11114) قضية تسول .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.