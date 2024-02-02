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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دنيا عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد رشوان توفيق بهذه الرسالة

رشوان توفيق ودنيا
رشوان توفيق ودنيا عبد العزيز

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على تهنئة الفنان الكبير رشوان توفيق بعيد ميلاده الـ91.

ونشرت دنيا صورة تجمعها بالفنان رشوان على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة: كل سنة وحضرتك طيب ، ربنا يديلك الصحة يا حبيبي ،، أستاذ رشوان توفيق رمز الحب والوفاء والأخلاق.
 

تكريم رشوان توفيق 


بكى الفنان رشوان توفيق خلال ندوة تكريمه على مشوراه الفني وعطائه الفني المستمر ، و التي أقيمت على المسرح القومي تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني و أشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج المخرج الكبير خالد جلال ، رئيس المسرح الفنان القدير إيهاب فهمي

و حضر الاحتفالية عدد من الفنانين و أصدقاء الفنان رشوان توفيق ، و ابرز الحضور الفنانة سميحة أيوب ، الفنانة سميرة عبد العزيز ،  الفنان محمود حميدة ، الفنان إيهاب فهمي ، دنيا عبد العزيز ، أشرف طلبة ، محمد رياض ، محسن منصور ، عزة لبيب الاحتفالية من تقديم الإعلامية آيات أباظة.

 

تضمن الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان القدير رشوان توفيق، تعليق صوتي للفنان القدير أشرف طلبة، سيناريو وكتابة تعليق صوتي سمير حنفي، تصوير محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج أحمد فتحي، وإخراج د. محمد إسماعيل، كما عزفت الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات، يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز.

اختتم الحفل بإهداء الفنان القدير رشوان توفيق، درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية وسط تصفيق من الحضور.
 

دنيا عبد العزيز رشوان توفيق الفنان الكبير رشوان توفيق

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