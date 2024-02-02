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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس الآن.. سحب متفرقة تغطي القاهرة الكبرى ومدن القناة والصعيد وأمطار غزيرة قادمة

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

نشرت هيئة الأرصاد أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار علي مناطق متفرقة من شرق البلاد.

تكون الامطار متفاوتة الشدة علي القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد كما تستمر فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية بشكل أكبر.

تظل الأجواء خلال الطقس اليوم، شديدة البرودة علي معظم الأنحاء، حيث تسجل الحرارة الان علي القاهرة 16 درجة.

وتشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون بارد نهارا على القاهرة الكوبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويتكون الصقيع خلال الطقس اليوم، على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى على المدن الجديدة في القاهرة الكوبرى ما بين 6 إلى 8 درجات.

وتستمر فرص تكون الثلوج خلال الطقس اليوم، على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من الصفر درجة مئوية.

أما عن مناطق فرص الأمطار خلال الطقس اليوم، كالتالي:

تكون الأمطار غزيرة إلى متوسطة ورعدية أحيانا مصحوبة بحبات برد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وخليج السويس تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وعن حركة الملاحة البحرية، يكون البحر المتوسط خفيف إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف، والبحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح مابين متر إلى متران إلا ربع.

وعن متوسط درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى  9 درجات
السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى  9 درجات
جنوب سيناء 20  للعظمى والصغرى  9 درجات
شمال الصعيد 17  للعظمى والصغرى  9 درجات
جنوب الصعيد 18  للعظمى والصغرى  9 درجات
 

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