انطلاق أعمال مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بالدقهلية

انطلقت أعمال مبادرة "رواد النيل" التابعه للبنك المركزى لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمحافظه الدقهليه بمشاركة التضامن الاجتماعى بالدقهلية في اطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.



وقال "مختار" إنه تم تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق اهداف التنمية المجتمعية ودعمها و منحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.



وأوضحت الدكتوره هبه البيلي مدير ادارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة انه تم التنسيق والتعاون مع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومركز تطوير الاعمال بالبنك الاهلى المصرى لتنفيذ خطه نصف سنويه بكافه مراكز المدن والاحياء لتحقيق الاستفاده القصوى للفتيات فى سن العمل من مبادرة رواد النيل و قامت ياسمين مهند رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع مسئولي مركز تطوير الاعمال بالبنك الاهلي المصرى ومركز المطريه ومركز ميت سلسيل ومركز نبروه لتنفيذ عدد ٣ ورش عمل.

وقد استهدفت ورش العمل تدريب خريجيات الجامعات والمعاهد بمحافظه الدقهليه من مكلفات الخدمه العامه ومن المقرر ان يتم استكمال تنفيذ خطه عمل الادارة النصف سنويه لتشمل كافه مراكز المحافظه وتتضمن هذه المبادرة حزمه متكامله من الخدمات غير التمويليه كالتوعيه باعداد دراسه الجدوى وادارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات .

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