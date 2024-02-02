الدقهلية.. غدا انقطاع المياه في بعض قرى طلخا وشربين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه غداً السبت الموافق ٣-٢-٢٠٢٤ من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١٠ مساءاً ولمدة ١٢ ساعة عن بعض مناطق مركز طلخا وهي: (بساط-بطره-كفربساط-ديسط-عزبة الحاج خليل)

وعن بعض مناطق مركز شربين وهي:

(الدبوسي-الحطبة-معهد الكبد)

وضعف المياه عن خط بسنديلة التابع لمركز بلقاس.

وذلك نظراً لقيام الشركة بأعمال صيانة بخط مياه ٦٣٠ مم بولي ايثيلين القادم من مرفق مياه شربين ( أعمال مقاول).

وتناشد الشركة السادة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.