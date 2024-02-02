أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه غداً السبت الموافق ٣-٢-٢٠٢٤ من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١٠ مساءاً ولمدة ١٢ ساعة عن بعض مناطق مركز طلخا وهي: (بساط-بطره-كفربساط-ديسط-عزبة الحاج خليل)
وعن بعض مناطق مركز شربين وهي:
(الدبوسي-الحطبة-معهد الكبد)
وضعف المياه عن خط بسنديلة التابع لمركز بلقاس.
وذلك نظراً لقيام الشركة بأعمال صيانة بخط مياه ٦٣٠ مم بولي ايثيلين القادم من مرفق مياه شربين ( أعمال مقاول).
وتناشد الشركة السادة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.
الدقهلية.. غدا انقطاع المياه في بعض قرى طلخا وشربين
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه غداً السبت الموافق ٣-٢-٢٠٢٤ من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١٠ مساءاً ولمدة ١٢ ساعة عن بعض مناطق مركز طلخا وهي: (بساط-بطره-كفربساط-ديسط-عزبة الحاج خليل)