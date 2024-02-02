تبادل الاتهامات.. أوكرانيا تكذب روسيا بشأن تسليم جثث الأسرى بالطائرة المحطمة

قال مسؤول استخباراتي أوكراني إن البلاد طلبت مرارا وتكرارا من روسيا تسليم جثث عشرات أسرى الحرب الذين قالت موسكو إنهم قتلوا في تحطم طائرة نقل عسكرية روسية أسقطتها القوات الأوكرانية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال أندري يوسوف، المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية في تصريحات متلفزة، إن كييف حثت موسكو على تسليم جثث أولئك الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة في 24 يناير، لكنها رفضت القيام بذلك.

وأكد من جديد دعوة أوكرانيا لإجراء تحقيق دولي في الحادث لتحديد ما إذا كانت طائرة الشحن تحمل أسلحة أو ركابا مع الطاقم.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن الحادث، حيث اتهمت موسكو كييف بقتل رجالها ورفضت أوكرانيا تأكيدات موسكو باعتبارها "دعاية روسية متفشية".

ولم تؤكد كييف أو تنف أن قواتها أسقطت الطائرة Il-76، ولا يمكن التحقق من اعلان روسيا أن الحادث أسفر عن مقتل أسرى الحرب الأوكرانيين.

وأكد المسؤولون الأوكرانيون أن موسكو لم تطلب الحفاظ على أي امتداد محدد من المجال الجوي آمنا لفترة معينة من الزمن، كما فعلت في تبادل السجناء في الماضي.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، لوكالة أنباء ريا نوفوستي الحكومية اليوم، الجمعة، إن الكرملين لم يتلق طلبا أوكرانيا بتسليم الجثث.

كما قال بوتين يوم الأربعاء إن روسيا لن ترحب فحسب، بل "تصر" على إجراء تحقيق دولي في إسقاط الطائرة التي وصفها بأنها "جريمة" من قبل أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، وكالة التحقيق الجنائي الحكومية الرئيسية، يوم الخميس إن تحقيقها في الحادث وجد أن طائرة النقل العسكرية Il-76 أسقطها نظام الدفاع الجوي باتريوت الأمريكي الصنع، الذي قدمه الحلفاء الغربيون إلى كييف.

وقال المسؤولون الروس إن هناك 74 شخصا على متنها، بما في ذلك 65 أسير حرب أوكراني وستة من أفراد الطاقم وثلاثة جنود روس. وتم الإبلاغ عن مقتل الجميع عندما اصطدمت الطائرة بالأرض وانفجرت في كرة نارية عملاقة في منطقة بيلجورود بالقرب من أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيق إن المحققين عثروا على أكثر من 670 شظايا جثة وحددوا جميع ضحايا الحادث.

وقالت اللجنة إنها استعادت أيضا 116 شظايا من صاروخين تم إطلاقهما من نظام باتريوت بالقرب من قرية ليبتسي في منطقة خاركيف في أوكرانيا.