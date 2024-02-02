عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبادل الاتهامات.. أوكرانيا تكذب روسيا بشأن تسليم جثث الأسرى بالطائرة المحطمة

أوكرانيا وروسيا
أوكرانيا وروسيا

قال مسؤول استخباراتي أوكراني إن البلاد طلبت مرارا وتكرارا من روسيا تسليم جثث عشرات أسرى الحرب الذين قالت موسكو إنهم قتلوا في تحطم طائرة نقل عسكرية روسية أسقطتها القوات الأوكرانية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال أندري يوسوف، المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية في تصريحات متلفزة، إن كييف حثت موسكو على تسليم جثث أولئك الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة في 24 يناير، لكنها رفضت القيام بذلك.

وأكد من جديد دعوة أوكرانيا لإجراء تحقيق دولي في الحادث لتحديد ما إذا كانت طائرة الشحن تحمل أسلحة أو ركابا مع الطاقم.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن الحادث، حيث اتهمت موسكو كييف بقتل رجالها ورفضت أوكرانيا تأكيدات موسكو باعتبارها "دعاية روسية متفشية".

ولم تؤكد كييف أو تنف أن قواتها أسقطت الطائرة Il-76، ولا يمكن التحقق من اعلان روسيا أن الحادث أسفر عن مقتل أسرى الحرب الأوكرانيين.

وأكد المسؤولون الأوكرانيون أن موسكو لم تطلب الحفاظ على أي امتداد محدد من المجال الجوي آمنا لفترة معينة من الزمن، كما فعلت في تبادل السجناء في الماضي.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، لوكالة أنباء ريا نوفوستي الحكومية اليوم، الجمعة، إن الكرملين لم يتلق طلبا أوكرانيا بتسليم الجثث.

كما قال بوتين يوم الأربعاء إن روسيا لن ترحب فحسب، بل "تصر" على إجراء تحقيق دولي في إسقاط الطائرة التي وصفها بأنها "جريمة" من قبل أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، وكالة التحقيق الجنائي الحكومية الرئيسية، يوم الخميس إن تحقيقها في الحادث وجد أن طائرة النقل العسكرية Il-76 أسقطها نظام الدفاع الجوي باتريوت الأمريكي الصنع، الذي قدمه الحلفاء الغربيون إلى كييف.

وقال المسؤولون الروس إن هناك 74 شخصا على متنها، بما في ذلك 65 أسير حرب أوكراني وستة من أفراد الطاقم وثلاثة جنود روس. وتم الإبلاغ عن مقتل الجميع عندما اصطدمت الطائرة بالأرض وانفجرت في كرة نارية عملاقة في منطقة بيلجورود بالقرب من أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيق إن المحققين عثروا على أكثر من 670 شظايا جثة وحددوا جميع ضحايا الحادث.

وقالت اللجنة إنها استعادت أيضا 116 شظايا من صاروخين تم إطلاقهما من نظام باتريوت بالقرب من قرية ليبتسي في منطقة خاركيف في أوكرانيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير الرئيس الروسى الروسي فلاديمير بوتين القوات الأوكرانية العسكرية الأوكرانية المخابرات العسكرية الأوكرانية المخابرات العسكرية أوكرانيا تبادل السجناء تبادل الاتهامات تحطم الطائرة تحطم طائرة نقل عسكرية تسليم جثث الأسرى حادث تحطم الطائرة روسيا وأوكرانيا طائرة نقل عسكرية روسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

موضوعات متعلقة

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

مدن الجيل الرابع في 9 سنوات .. الجمهورية الجديدة بلا تكدس

5 أخطاء تفعلها تجعل الدعاء غير مستجاب.. وهذه الأماكن لا ترد فيها دعوة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

ترشيحاتنا

صقيع وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين في 10 مناطق

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: بدأنا مسارا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ميخصش حد.. تعليق صادم من طارق صبري على شائعة طلاقه لـ شيري عادل

حسن شحاتة يرشح هذا الاسم لتدريب منتخب مصر.. مفاجأة

خطيب المسجد النبوي: أمر واحد يجلب السعادة وراحة البال ورضا رب العالمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع.. شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

بعد الحكم بحبسها.. صور صادمة لـ دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل

ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

داليا مصطفى تثير الجدل بإطلالتها في تركيا| شاهد

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

شهدت حكم 5 رؤساء.. أكبر معمرة تونسية تفارق الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ