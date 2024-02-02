ممفيس للأدوية: حققنا 83 مليون جنيه أرباحا خلال أول 6 شهور من العام المالي

أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، ارتفاع أرباحها بنسبة 201%، عن النصف الأول من العام المالي الجاري 2023- 2024.

كشفت المؤشرات المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية تسجيل صافي ربح بلغ 82.88 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 27.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية سجلت صافي ربح بلغ 24.76 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 12.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

مصنع ممفيس الأول

وأنشأت شركة ممفيس مصنعها الأول فى عام 1940، وفى عام 1977 أنشأت مصنعها الثاني الذي بدأ إنتاجه في عام 1988.

وفي عام 1991 أصبحت شركة ممفيس للكيماويات، تابعة للشركة القابضة للأدوية التي تمتلك 60% من أسهم شركة ممفيس، وتنتج الشركة مختلف أشكال الأدوية.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، 60% من أسهم الشركة، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص.