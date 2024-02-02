افتتاح شادر الشعب الجمهوري توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة في قنا

افتتح الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين مساعد حزب الشعب الجمهورى لشئون التنظيم بـ قنا، والمهندس هيثم جاب الله أبوالحجاج، أمين مساعد المحافظة لشئون العضوية، والمهندس محمد فتحي عبدالهادي، مساعد أمين المحافظة، شادر بيع السلع الاستهلاكية، بميدان الساعة بوسط مدينة قنا، بحضور محمد عبدالفتاح، رئيس لجنة الطاقة، وبهاء ضبش، أمين الحزب بمركز قنا.

وقال الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين مساعد المحافظة لشئون التنظيم، إن الشادر يأتي فى إطار مبادرة "مع الناس" التى دشنها الحزب فى وقت سابق، بهدف محاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال إتاحة السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة تلائم محدودي الدخل.

فيما قال المهندس محمد فتحى عبدالهادى، مساعد أمين المحافظة والمشرف على تنفيذ الشادر، إن الحزب حريص على التواجد مع المواطنين من خلال تنفيذ الفعاليات والمبادرات التى تساهم فى التخفيف عنهم، من خلال إقامة الشوادر والمعارض التي توفر السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، بالإضافة إلى إتاحتها بكميات كبيرة لتغطى احتياجات المواطنين.

وأشار عبدالهادى، إلى أن الأيام المقبلة سوف تشهد التوسع فى إقامة الشوادر لتغطي كافة مراكز المحافظة بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك.



وكان الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين مساعد المحافظة لشئون التنظيم، والمهندس محمد فتحي عبدالهادي، مساعد أمين المحافظة، حصلا على موافقة العميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، على إقامة شوادر تابعة للحزب للتخفيف عن كاهل المواطنين، حيث رحب رئيس المدينة بالمبادرة التى تدعم جهود الدولة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.



