وفاة والدة أشرف عوض رئيس مجلس إدارة "افا مينا"

أعلن أشرف عوض رئيس مجلس إدارة شركة “افا مينا”، وفاة والدته وذلك عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب أشرف عوض، قائلا: "مع المسيح ذاك أفضل جداً.. طوبى لمن أخترته وقبلته يا رب ليسكن في ديارك إلى الأبد.. انتقلت إلى الأمجاد السماوية الأم والجدة الفاضلة السيدة / نادية حبيب سلوانس

مؤسسة مجموعة شركات افا مينا مصنع كيرو ماربل للرخام والجرانيت".

وتابع: “ستكون الصلاة على جثمانها الطاهر يوم السبت الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثانية عصراً بكنيسة السيدة العذراء والانبا بيشوي - التجمع الخامس”.

وأضاف: "تتقبل الأسرة العزاء في الأم الفاضلة من السادسة إلى العاشرة مساء نفس اليوم السبت ٣ فبراير بقاعة الانبا اثناسيوس الرسولي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسوف تكون صلاة الثالث يوم الأحد الموافق ٤ فبراير ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثانية عصراً بنفس القاعة".