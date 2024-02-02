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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ 50 مليون يورو.. ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة يوفنتوس

ريال مدريد
ريال مدريد

وجه مسئولو ريال مدريد، أنظارهم نحو التعاقد مع أندريا كامبياسو لاعب يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، فإن الفريق الملكي معجب كثيرا بأداء أندريا كامبياسو الظهير الأيسر للسيدة العجوز.

وأضافت: "ريال مدريد حريص على ضم كامبياسو، البالغ من العمر 23 عاما، في صيف 2024، بعد تأجيل الحصول عليه في الميركاتو الشتوي".

ونوهت: "المدرب كارلو أنشيلوتي ونجله ديفيد، منحا الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، ومن المتوقع أن يستثمر ريال مدريد، مبلغا يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو لضم كامبياسو".

يشار إلى أن كامبياسو من الأوراق الرابحة في يوفنتوس هذا الموسم، علما بأنه يجيد اللعب أيضا كجناح أيسر وأيمن، بجانب مركزه الأصلي الظهير الأيسر.

وفي الدوري الإيطالي هذا الموسم، شارك اللاعب الشاب 19 مباراة، وسجل هدفا مع تقديم 3 تمريرات حاسمة.

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