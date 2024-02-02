القبض على مافيا الدولار | الداخلية تلاحق تجار السوق السوداء ..فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول النشاط الكبير الذي شهدته السوق السوداء الفترة الأخيرة تسببت في إصابة الاقتصاد المحلي بالاضطراب بسبب المضاربين بأسعار العملات و لكن الأجهزة الأمنية تلاحق كل من تثبت عليه تهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي و المعروفين باسم مافيا الدولار، بالاضافة الى توضيح العقوبة التي ستقع على هؤلاء المتهمين.

حيث أن الاجهزة الأمنية كثفت جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

و قد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط (26) قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ (14,5 مليون جنيه مصرى).