مصطفى بكري: مشروع رأس الحكمة أحد الاستثمارات لحل أزمة الدولار

تحدث الأعلامي مصطفى بكري عن مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي والذي يساهم في حل ازمة الدولار في البنك المركزي خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن المشروع من ضمن المشروعات الاستثمارية التي ستساهم في توفير الدولار.

واوضح بكري خلال برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” أنه ستخض استثمارات فى مشروع رأس الحكمة ما بين 22 الى 42 مليار دولار.

وأضاف بكري ان العديد من الشائعات اثيرت حول مشروع رأس الحكمة وأن الدولة المصرية ستبيع ارضها وهو امر غير صحيح بالمرة.

لا تبيع أرضها

وأكد بكرى أن مصر لا تبيع أرضها، ولكن تخلق فرص استثمارية، لمواجهة أي تحديات، لذا مشروع رأس الحكمة من أهم المشروعات التي ستساعد على حل أزمة الدولار، وسيتم طرح هذا المشروع على العديد من المستثمرين».

وأشار مصطفى بكري إلى أن أزمة الدولار من المشاكل التي تحتاج إلى حلول عاجلة، موضحًا أن هناك العديد من الأفكار التي يتم العمل عليها خلق حلول لأزمة الدولار.