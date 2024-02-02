عضو بـ«الشؤون الإسلامية»: الهجوم الإسرائيلي على الأزهر شهادة في حق الإمام الأكبر

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هجوم الإعلام العبري الصهيوني على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، هي شهادة في حق مؤسسة الأزهر وفضيلة الإمام، لافتا إلى أن مجلس الأمن أكد على ما قاله الأزهر الشريف.

وأضاف الدكتور عبدالغني هندي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الأزهر يفرق بين اليهودية والكيان الصهيوني المحتل.

وشدد على أن الأزهر لم يخطئ في اليهودية؛ لأنها جزء من إيمان الإنسان المسلم، وهناك الكثير من اليهود حول العالم أدانوا هذه التصرفات الصهيونية، وأكدوا أن اليهودية ليست لها علاقة بإجرام الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الكيان الصهيوني يستهدف تحويل المسألة إلى أمر ديني، وهو أمر في غاية وشدة الخطورة، مؤكدا أن الأزهر لم يهاجم اليهودية، ولكن الإمام الأكبر ينتقد التصرفات الإجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

ونوه بأن العالم الحر، كشف عن هذا الزيف العنصري، الذي يسعى إلى الاقتتال والدمار، ومحكمة العدل الدولية أشارت وأكدت أن خطاب الكيان الصهيوني عنصري.