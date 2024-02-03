عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احذر الشبورة.. الداخلية تحذر قائدى السيارات من هذه الطرق

صدى البلد

وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الطقس السيئ والشبورة والأمطار، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى توافر فرص سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة.

youtube

نصائح وزارة الداخلية للقيادة أثناء الشبورة: 

خفض سرعة السيارة الى 30 كم/ ساعة

إضاءة جميع انوار السيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض.

استخدام أنوار الانتظار.

فتح رجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.

استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة ختى يشعر الغير بوجودك.

الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السرعة باى حال من الأحوال.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك الالتزام بتعليمات رجال المرور ومن الافضل عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة.

 

 

الأرصاد الجوية الحارة المرورية الطرق الرئيسية الطقس السيئ أمطار في المحافظات تجاوز السرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

استقالة حازم إمام بعد الإخفاق الإفريقي للمنتخب المصري.. ناقد يكشف مفاجأة

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

بعد قرار رفع الفائدة 2%| أفضل شهادات الاستثمار في البنوك.. تصل إلى 30%

الخطيب يتدخل لإنهاء غضب كولر بسبب بديل الشناوي

ترشيحاتنا

معرض الكتاب يُحطّم رقمين قياسيين في 9 أيام

جداول الدراسة والعملي للفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس

سكرتير شعبة الذهب سابقا يكشف أسباب انخفاض المعدن الأصفر

احذر الشبورة.. الداخلية تحذر قائدى السيارات من هذه الطرق

جمال العدل: القادم سيكون أفضل بكثير في نادي الزمالك

حكم قضاء الصلاة الفائتة في جماعة.. دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يشعر بعض الناس بالصدمة الكهربائية؟

عمرها 8200 عاما..اكتشاف مدينة كاملة غارقة تحت المياه|هذا ما وجدوه في قاع البحر

لسبب ولا أغرب.. مقطع فيديو مرعب لاشتعال نيران في حديقة منزل بفلوريدا|شاهد

إنتبه .. علامات تظهر بعد الأكل دليل على الإصابة بسرطان المعدة

فيديو

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

مقطع فيديو يثير ضجة لملايين الدنانير الأردنية داخل حقيبة.. ما القصة ؟

شبورة وأمطار وطقس شديد البرودة ليلا وصباحا.. بيان عاجل من الأرصاد

القبض على مافيا الدولار | الداخلية تلاحق تجار السوق السوداء ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ