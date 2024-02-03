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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العاروري: الولايات المتحدة هي المسؤولة عن تأمين موظفي الأونروا

الاونروا
الاونروا

شن عصام العاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، هجوما على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن عدد الشهداء من وكالة "أونروا" خلال الحرب على قطاع غزة، وصل إلى 152 شخصا من موظفي الوكالة.

وتابع "عصام العاروري"، خلال مداخلة لبرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع على فضائية ETC، أن موظفي الولايات المتحدة التابعين لوكالة الأونروا، غادروا فلسطين منذ اليوم الأول للحرب على غزة، ووقف الموظفين الفلسطينيون في تقديم يد العون للشعب الغزاوي.

وأشار المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، إلى أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن تأمين موظفي الاونروا، ويمكن أن يتوجهوا أهالي الضحايا من أجل رفع قضايا ضد الإدارة الامريكية والإسرائيلية.


 

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